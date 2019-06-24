На Энгельса Hyundai собрал две машины на «встречке», водитель одной из них не выжил

В столкновении трех машин в Выборгском районе Петербурга ночью 24 июня погиб человек и еще несколько пострадали. Последствия аварии автомобилисты наблюдали и утром.

Как сообщают в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, около 00:58 у дома 21 по проспекту Энгельса водитель автомобиля Hyundai Solaris выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилями KIA (с карельскими номерами) и ВАЗ. Судя по фотографиям с места ДТП, сильнее всего досталось КIА – у машины серьезно повреждены передняя часть и бок с водительской стороны. «Солярис» же выбросило с дороги на газон.

В результате аварии водитель KIA от полученных травм скончался на месте. По словам очевидцев, сразу после ДТП он еще был жив. «Я был на месте, разбил стекло на КIА, хотел его вытащить, но он был прижат, но и не понятно было, задеты органы или что-либо другое, – пишет в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». – Дышал, но не говорил. Дверь его прижала очень сильно».

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Водитель «Хёндэ» получил тяжёлые травмы, а двое его пассажиров, оба – мужчины, – травмы средней тяжести. Очевидцы утверждают, что на Hyundai был таксист. «Это и был таксист, и был он с друзьями, по ходу, своими, а не на заказ летел, я через 5 минут после аварии там был», – пишет участник группы Станислав.

«Авария ужасная, сам процесс не видела, кто в кого врезался, но как только услышала этот визг и грохот, подскочила к окну и сразу стала вызывать скорую, – рассказывает Мария. – В белой машине, которая вылетела на тротуар, был зажат водитель, и только один мужчина смог из нее выбраться сам. Остальных доставали из машины пожарные и медики. Больше всего меня напугало то, что в маленькой белой легковушке, которую занесло, были три женщины с маленьким ребенком! Но они вроде отделались только испугом. К приезду первой скорой они уже сами уехали».

«Самый страшный момент после удара – это женщина с маленьким ребёнком, просто выбежала от шока с «Лады», – добавляет Азиз.