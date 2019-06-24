Беглов предложил Матвиенко и дальше представлять Петербург в Совете Федерации

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов предложил Валентине Матвиенко продолжить представлять Северную столицу в Совете Федерации. Об этом 24 июня пишет РИА Новости.

По данным агентства, Матвиенко на предложение согласилась. Эту информацию "Фонтанке" подтвердили в Смольном. Напомним, Беглов зарегистрировался на выборах губернатора города как самовыдвиженец и сейчас занят сбором подписей, который не обходится без скандалов. Впрочем, сам врио все обвинения отрицает. Беглов должен был заявить и кандидатуры сенаторов, которых он выдвинет в Совет Федерации в случае своей победы. Помимо Матвиенко, в списке должны оказаться еще два человека, однако про них РИА «Новости» ничего не пишет.

Напомним, Валентина Матвиенко стала сенатором от Петербурга в сентябре 2011 года. Бывший губернатор города все эти годы возглавляла Совет Федерации. Весной 2019-го в СМИ появились слухи о том, что на этом посту ее сменит нынещний глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Из-за этой публикации в отставку ушел весь отдел политики газеты «Коммерсантъ», сама Матвиенко причастность к увольнению журналистов отрицала.