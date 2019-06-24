В Петербурге накрыли типографию, печатавшую липовые документы для мигрантов из Средней Азии и с Ближнего Востока

Петербургские оперативники прикрыли организацию, занимавшуюся подделкой документов для мигрантов.

Как сообщает 24 июня пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, сотрудники полицейского центра «Э» и регионального УФСБ ликвидировали организационную группу, создавшую канал нелегальной миграции из стран Средней Азии и с Ближнего Востока. Задержан организатор, 48-летний уроженец одной из северокавказских республик. Вместе с ним в руки полиции попал 34-летний петербуржец, заведовавший подпольной типографией, в которой печатались липовые паспорта, водительские удостоверения, трудовые договоры, миграционные карты и другие документы.

«Поддельные документы заверялись оттисками печатей госучреждений. Заказы на массовое изготовление поступали в основном от юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории Петербурга. Стоимость указанных услуг варьировалась от одной до сорока тысяч рублей. В среднем в день поступало до 50 заказов», – сообщает пресс-служба полицейского главка.

Документы изготавливались порой с полным изменением установочных данных, в том числе со сменой нацпринадлежности. Далее они передавались мигрантам, среди которых есть возможные участники запрещенных организаций, считают силовики.

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Возбуждено уголовное дело по статье о фиктивной регистрации иностранцев. В ходе обыска изъяты оргтехника, печати и штампы, бланки и база данных уже изготовленных документов.

В отношении непосредственного организатора противоправной деятельности избрана мера пресечения – заключение под стражу, другой активный участник находится под домашним арестом.