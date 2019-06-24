Шойгу: Внезапная проверка боеготовности в Центральном военном округе начата по решению Путина

В войсках и силах Центрального военного округа начата внезапная проверка боеготовности. Как сообщил 24 июня министр обороны Сергей Шойгу, такое решение принял Верховный главнокомандующий, президент Владимир Путин, пишет РИА Новости.

«Проверка боеготовности в силах ЦВО направлена на оценку способности ВС РФ обеспечить военную безопасность в Центрально-Азиатском регионе, где сохраняются серьезные угрозы террористического характера. Другой целью проверки является определение степени подготовленности войск и сил к участию в предстоящем важнейшем учебном мероприятии этого года – стратегическом командно-штабном учении "Центр-2019"», – уточнил Шойгу.

В ходе проверки в боеготовность также приводятся часть войск Южного и Восточного округов, ВДВ и дальней авиации, подчеркнул министр обороны. Он не уточнил, связана ли эта проверка с событиями в Грузии, где продолжаются антироссийские протесты.