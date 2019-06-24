Детский сад в жилом комплексе ЦДС «Приневский» введен в эксплуатацию

Группа компаний «ЦДС»

Детский сад на 180 мест в жилом комплексе ЦДС «Приневский» введен в эксплуатацию. Дошкольное учреждение начнет работать уже 1 сентября.

Служба государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга выдала разрешение на ввод в эксплуатацию дошкольного образовательного учреждения на 180 мест, расположенного в жилом комплексе ЦДС «Приневский». Объекту присвоен адрес: г. Санкт-Петербург, Русановская ул., д. 16, к. 2.

ДОУ общей площадью 4170 кв. м сможет принять 10 групп детей в возрасте от 1 года до 7 лет. Для всестороннего развития малышей в здании предусмотрены залы для музыкальных и гимнастических занятий, плавательный бассейн, кабинет логопеда.

Детский сад рассчитан на пребывание групп полного дня, для чего в нем предусмотрены кухня и буфетные, что позволит обеспечить детей горячим питанием. Для подъема на второй и третий этажи работает пассажирский лифт.

Группа компаний «ЦДС»

Территория ДОУ благоустроена, на ней расположены детские и спортивные площадки для детей разного возраста.

ЦДС «Приневский» — проект комплексного освоения территории, расположенный на правом берегу Невы в юго-восточной части Невского района Санкт-Петербурга. Жилой квартал включает восемь 24-х этажных жилых домов общей площадью около 300 тысяч кв. м. Проект рассчитан на 9 тысяч жителей. На благоустроенной территории также расположатся детские сады, среднеобразовательная школа, поликлиника. Проектом предусмотрены паркинги общей вместимостью свыше 2000 машиномест, а также просторные гостевые парковочные зоны. Дома возводятся по кирпично-монолитной технологии в едином архитектурном стиле.

Справка о Группе ЦДС

ЖК «Приневский» – застройщик ООО "БалтИнвестГрупп", проектная декларация на сайте https://www.cds.spb.ru/complex/prinevskiy/documents/