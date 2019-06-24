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Бизнес
24.06.2019 11:06
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Цены на плацкарт могут вырасти — ФАС предлагает не субсидировать все подряд

В России могут вырасти цены на проезд в плацкартных и общих вагонах. Антимонопольщики предлагают больше не субсидировать поездки в этих категориях вагонов. 

О планах ФАС 24 июня сообщает «Коммерсантъ»: в начале июня руководитель федеральной службы Игорь Артемьев обратился к вице-премьеру Максиму Акимову с предложением пересмотреть субсидирование железнодорожных перевозок. Сейчас ФАС регулирует цены на места в плацкартных и общих вагонах, которые, учитывая невысокий уровень жизни россиян, ниже экономически обоснованного уровня. Купе, СВ и вагоны «люкс» не субсидируются. 

По мнению антимонопольщиков, у РЖД нет стимула наращивать перевозки — они падают, а государство компенсирует перевозчику все большие и большие суммы. При этом в перевозках по доступным ценам на 500–2000 км с железной дорогой активно конкурируют автобусы и авиакомпания-лоукостер «Победа». В период низкого спроса конкуренцию плацкарте составляют перевозки в купе по сниженным ценам, отмечает Артемьев, при этом «качество услуг в плацкартах и состояние обычных поездов не соответствуют ожиданиям пассажиров даже в low-cost-сегменте».

ФАС предлагает изменить подход к тарифообразованию — регулировать цены только на социально значимых маршрутах и без привязки к типу вагонов или поездов. 8,5 млрд рублей в год перевозчик будет получать от государства безусловно. Также служба предлагает увеличить инвестиции «в ускоренное обновление подвижного состава в low-cost-сегменте».

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В Минтрансе считают, что предложение Федеральной антимонопольной службы нужно детально проработать. В Федеральной пассажирской компании, курирующей дальние перевозки в РЖД, пока не комментируют предложение чиновников. 

А в Союзе пассажиров считают, что идея поддержать только социально значимые маршруты маловыполнима и вряд ли экономически целесообразна. 

«Маршрут поезда, в отличие от самолета, не связывает только два города, а имеет массу промежуточных остановок и корреспонденций (пар станций, между которыми можно доехать данным маршрутом). А субсидировать на маршруте билеты между одними корреспонденциями и не субсидировать другие редко когда осмысленно», – заявил глава союза Кирилл Янков.  

 

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