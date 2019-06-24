Мужчина в Новом Девяткино хотел решить проблемы с долгами перед управляющей компанией взрывом

Полицейские задержали 30-летнего жителя многоэтажки в деревне Новое Девяткино под Петербургом. Как сообщает 24 июня 47news, мужчина накануне, в воскресенье, разместил в группе «ВКонтакте», посвященной жизни района, видеообращение с обещанием взорвать контору ЖКХ.

В обращении подозреваемый рассказывал о долге в 30 тысяч рублей перед управляющей компанией и подчеркивал, что платить не собирается. Мужчина нелицеприятно отзывался о директоре УК, также был недоволен конституцией и в целом строем в государстве. Искал должник единомышленников и боеприпасы. Спустя неделю мужчина обещал «поднять на воздух эту контору».

Взрывчатых веществ у должника при задержании не обнаружили, эвакуацию дома не проводили. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.