Бюджетные места в российских вузах сокращать не будут. В Госдуме пообещали «больше образованных людей»

Глава думского комитета по образованию и науке опроверг сообщения СМИ о том, что число бюджетных мест может сократиться на 17% к 2024 году.

«На самом деле количество бюджетных мест не сократится. Чтобы это не произошло, необходимо изменить формулу Закона об образовании, по которой на 10 тысяч молодых людей в возрасте от 17 до 30 лет должно быть 800 бюджетных мест в вузах», – написал 24 июня Вячеслав Никонов в своем Facebook.

По его словам, показатель в 800, наоборот, необходимо увеличить, так как «демография меняется» и «начало расти количество выпускников школ». Никонов пообещал выполнить этот план, так как «России нужно больше образованных людей, а не меньше».

По оценкам главы профильного комитета, сейчас количество бюджетных мест в российских вузах составляет 518,4 тысячи.