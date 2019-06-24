Автомобили «Яндекс.Такси» перейдут на природный газ

depositphotos.com

Это в разы снизит расходы на топливо и улучшит экологию в городе.

Теперь партнёры «Яндекс.Такси» смогут использовать экологически чистый природный газ в качестве топлива благодаря соглашению о долгосрочном сотрудничестве с компанией «Газпром газомоторное топливо». Это позволит в несколько раз снизить расходы таксопарков на топливо и улучшить экологическую ситуацию в мегаполисах. Соглашение было подписано между компаниями в рамках Петербургского международного экономического форума.

Уже сейчас около 4 300 машин, выполняющих заказы сервиса «Яндекс.Такси», работают на природном газе (метане) и около 26 000 — на пропан-бутане. Теперь количество автомобилей на природном газе увеличится. Партнёрам предложат специальные условия на газобаллонное оборудование и его установку, и уже разработана система распределения машин по сертифицированным центрам для переоборудования. Также партнёры смогут пройти обучение по использованию оборудования, а в городе установят передвижные заправочные станции.

depositphotos.com

«Яндекс.Такси» планирует ввести специальный тариф для пользователей сервиса, по которому заказы будут выполнять только автомобили на экологичном топливе.

— Главная цель сотрудничества — помочь водителям и паркам повысить эффективность бизнеса, — прокомментировал директор по развитию бизнеса «Яндекс.Такси» Алексей Федотов. — Для этого важно организовать всю необходимую инфраструктуру, чтобы парки не испытывали трудности с установкой оборудования и наличием заправочных станций. Мы видим заинтересованность наших партнёров. Например, в Казани на экологичное газовое топливо за последний год перешли 1 450 автомобилей.

Также сервис «Яндекс.Такси» подписал соглашение о совместном продвижении газомоторного топлива с «Национальной газомоторной ассоциацией». Компании планируют популяризировать использование природного газа и способствовать переходу транспорта на газ.