Сотни россиян звонят в Роспотребнадзор после запрета полетов в Грузию и просят помочь вернуть деньги. Петербуржцы среди лидеров

В Единый консультационный центр Роспотребнадзора за два дня обратились 700 человек. Большинство запросов поступило из Москвы и области, Петербурга и Ленинградской области.

«Наибольшее количество вопросов, поступивших на горячую линию, связаны с уточнением сроков ввода в действие запрета на воздушные перевозки Россия – Грузия и возможностью вернуть денежные средства за ранее приобретенные билеты и туристические услуги. Кроме того, потребителей интересуют правильность и порядок оформления документов при составлении претензии или иска, а также дополнительная информация о возможности обратиться за консультациями или помощью», – сообщается 24 июня в заявлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Кроме того, россиян интересуют вопросы, связанные с безопасностью. Наибольшее число обращений, помимо Москвы и Петербурга, поступило из Екатеринбурга, Новосибирска, Уфы и Казани.

Ранее стало известно, что только авиаперевозчикам придется вернуть 3 млрд рублей клиентам, которые не смогут вылететь в Грузию.