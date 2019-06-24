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Общество
24.06.2019 10:33
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Сотни россиян звонят в Роспотребнадзор после запрета полетов в Грузию и просят помочь вернуть деньги. Петербуржцы среди лидеров

В Единый консультационный центр Роспотребнадзора за два дня обратились 700 человек. Большинство запросов поступило из Москвы и области, Петербурга и Ленинградской области.

«Наибольшее количество вопросов, поступивших на горячую линию, связаны с уточнением сроков ввода в действие запрета на воздушные перевозки Россия – Грузия и возможностью вернуть денежные средства за ранее приобретенные билеты и туристические услуги. Кроме того, потребителей интересуют правильность и порядок оформления документов при составлении претензии или иска, а также дополнительная информация о возможности обратиться за консультациями или помощью», – сообщается 24 июня в заявлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Кроме того, россиян интересуют вопросы, связанные с безопасностью. Наибольшее число обращений, помимо Москвы и Петербурга, поступило из Екатеринбурга, Новосибирска, Уфы и Казани.

Ранее стало известно, что только авиаперевозчикам придется вернуть 3 млрд рублей клиентам, которые не смогут вылететь в Грузию.

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Справка:

Многотысячные акции протеста начались в Тбилиси 20 июня. В результате столкновений с полицией пострадали более 200 человек. Волнения были спровоцированы участием российской делегации в сессии Межпарламентской ассамблеи православия, во время которой депутат Госдумы сел в кресло спикера парламента Грузии.

Накануне стало известно, что авиасообщение между Россией и Грузией будет разорвано 8 июля согласно указу, который подписал Владимир Путин 21 июня. Решение главы государства объясняется «отдельными мерами по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации и защите граждан Российской Федерации от преступных и иных противоправных действий».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что запрет будет действовать до нормализации ситуации в Грузии.

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