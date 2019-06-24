«Президента Украины нет в листе приглашенных». В Японии опровергли участие Зеленского в саммите G20

После заявлений министра иностранных дел Украины Павла Климкина о предстоящем визите президента страны Владимира Зеленского на саммит G20 в японском внешнеполитическом ведомстве проверили списки приглашенных. Фамилии украинского лидера в них не оказалось.

«Президента Украины нет в листе приглашенных на саммит. Ни МИД, ни ответственные за подготовку саммита не располагают информацией о приезде президента [Украины] в Японию», – сообщили 24 июня ТАСС в министерстве иностранных дел Японии.

Накануне об участии Зеленского в саммите, который пройдет 27–28 июня в Осаке, сообщил глава украинского МИДа Павел Климкин. Он также говорил о возможной встрече президента Украины с российским коллегой Владимиром Путиным. В Кремле в ответ заявили, что в графике Путина такой встречи нет.