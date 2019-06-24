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Финляндия
24.06.2019 10:19
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Финскую визу сделают за 15–17 дней

Срок оформления финской визы при подаче документов на текущей неделе (24 – 28 июня) составит более двух недель.

По данным Генерального консульства Финляндии в Петербурге, те, кто обратился в визовый центр в понедельник – четверг, получат шенген через 15 дней. Если подать заявление в пятницу, 28 июня, то ждать придётся 17 дней, до 15 июля.

Ранее генконсул Финляндии в Петербурге Анне Ламмила сообщила, что число россиян, желающих получить шенген, растёт. Ожидается, что по итогам 2019 года дипмиссия выдаст на 15% больше виз, чем в 2018-м.

Напомним, что Финляндия лидирует в России по числу выданных виз и редко отказывает заявителям. 90% из тех виз, что получают петербуржцы, – многократные, сроком от полугода до трёх лет.

Читайте также: Кому Финляндия выдаёт пятилетние визы

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