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Технологии
24.06.2019 10:01
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В обновлённом Telegram теперь можно создавать чаты с привязкой к геолокации. Это может пригодиться жителям домов и общежитий

Мессенджер Telegram в обновлённой версии 5.8 для Android и iOS добавил функцию обмена контактами с людьми, которые находятся рядом с пользователем. Для этого нужно зайти в список контактов и выбрать раздел «Найти людей рядом». Обновление вышло в ночь на 24 июня.

Также появилась возможность создавать локальные часты с привязкой к геолокации. В Telegram отмечают, что это может быть полезно для создания чатов для жителей домов, общежитий и кампусов, а также посетителей мероприятий, конференций или любых других событий.

Ещё одной немаловажной новой функцией стало разрешение передачи прав на чат или канал другому администратору.

 

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