150 тысяч россиян не полетят в Грузию. Перевозчикам придется возвращать клиентам миллиарды рублей

Более 150 тысяч россиян откажутся от поездок в Грузию этим летом из-за прекращения продажи туров и запрета авиаперелетов в соседнюю страну. Перевозчикам придется вернуть клиентам около 3 млрд рублей.

Такую статистику приводит 24 июня «Коммерсантъ». Официально в российских авиакомпаниях не комментируют предстоящие потери от запрета полетов в Грузию с 8 июля.

«Решение о запрете принято за две недели до разгара летнего сезона, на перестройку маршрутной сети нет времени», — отметил не названный источник издания в отрасли.

Он предрекает, что в ближайшие две недели по направлению в Грузию придется гонять пустые самолеты: часть людей откажется лететь из-за негативного информационного фона.

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По подсчетам газеты, «Аэрофлот» продал 25 тыс. билетов в Грузию, что составляет крайне незначительную долю его перевозок (3,6 млн человек за июль 2018 года). Но для лоукостеров, таких как «Победа», это направление более существенно.

Туроператоры, уже полностью прекратившие реализацию туров в южную республику, потеряют несколько меньше. Ростуризм насчитал 3500 туров с вылетом после 8 июля, за которые клиенты заплатили 103–122,5 млн рублей. Эти деньги людям придется вернуть.

Газета отмечает: в последние годы, когда отношения между странами более-менее стабилизировались, турпоток в Грузию рос взрывными темпами. В 2018 году страну посетили 1,29 млн россиян — на 11,8% больше, чем в 2017 году. В первом квартале текущего года поток вырос еще на 26%, до 219,6 тыс. человек. Туристическая отрасль Грузии неизбежно понесет большие убытки.

Обострение российско-грузинских отношений может затронуть не только туррынок. Как напоминает «Коммерсантъ», прошлый конфликт между Москвой и Тбилиси в 2006 году привел к запрету импорта из Грузии вина и минеральной воды Borjomi. Тогда в винах нашли пестициды и тяжелые металлы, а минеральную воду Роспотребнадзор назвал некачественной и небезопасной. Запрет длился 7 лет.