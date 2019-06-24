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Туризм
24.06.2019 09:52
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150 тысяч россиян не полетят в Грузию. Перевозчикам придется возвращать клиентам миллиарды рублей

Более 150 тысяч россиян откажутся от поездок в Грузию этим летом из-за прекращения продажи туров и запрета авиаперелетов в соседнюю страну. Перевозчикам придется вернуть клиентам около 3 млрд рублей. 

Такую статистику приводит 24 июня «Коммерсантъ». Официально в российских авиакомпаниях не комментируют предстоящие потери от запрета полетов в Грузию с 8 июля. 

«Решение о запрете принято за две недели до разгара летнего сезона, на перестройку маршрутной сети нет времени», — отметил не названный источник издания в отрасли. 

Он предрекает, что в ближайшие две недели по направлению в Грузию придется гонять пустые самолеты: часть людей откажется лететь из-за негативного информационного фона.

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По подсчетам газеты, «Аэрофлот» продал 25 тыс. билетов в Грузию, что составляет крайне незначительную долю его перевозок (3,6 млн человек за июль 2018 года). Но для лоукостеров, таких как «Победа», это направление более существенно. 

Туроператоры, уже полностью прекратившие реализацию туров в южную республику, потеряют несколько меньше. Ростуризм насчитал 3500 туров с вылетом после 8 июля, за которые клиенты заплатили 103–122,5 млн рублей. Эти деньги людям придется вернуть. 

Газета отмечает: в последние годы, когда отношения между странами более-менее стабилизировались, турпоток в Грузию рос взрывными темпами. В 2018 году страну посетили 1,29 млн россиян — на 11,8% больше, чем в 2017 году. В первом квартале текущего года поток вырос еще на 26%, до 219,6 тыс. человек. Туристическая отрасль Грузии неизбежно понесет большие убытки. 

Обострение российско-грузинских отношений может затронуть не только туррынок. Как напоминает «Коммерсантъ», прошлый конфликт между Москвой и Тбилиси в 2006 году привел к запрету импорта из Грузии вина и минеральной воды Borjomi. Тогда в винах нашли пестициды и тяжелые металлы, а минеральную воду Роспотребнадзор назвал некачественной и небезопасной. Запрет длился 7 лет. 

Справка:

Многотысячные акции протеста начались в Тбилиси 20 июня. В результате столкновений с полицией пострадали более 200 человек. Волнения были спровоцированы участием российской делегации в сессии Межпарламентской ассамблеи православия, во время которой депутат Госдумы сел в кресло спикера парламента Грузии.

Накануне стало известно, что авиасообщение между Россией и Грузией будет разорвано 8 июля согласно указу, который подписал Владимир Путин 21 июня. Решение главы государства объясняется «отдельными мерами по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации и защите граждан Российской Федерации от преступных и иных противоправных действий».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что запрет будет действовать до нормализации ситуации в Грузии.

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