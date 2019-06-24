Новый корпус НИИ скорой помощи им. Джанелидзе за 3,63 млрд рублей начнут строить в июле

Новое здание отделения экстренной помощи (ОМЭП) и подземный паркинг НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе появятся на Будапештской улице во Фрунзенском районе Петербурга. Строительство планируется в западной части территории больницы, закончат работы к декабрю 2021 года.

Как стало известно «Фонтанке» 24 июня, возводить новый корпус и паркинг начнут уже в июле. Общая сумма госконтракта составила 3,36 млрд рублей.

Новое здание ОМЭП общей площадью около 21 тыс. кв. м будет разноэтажным – высотой от 1 до 4 этажей. Здесь разместятся восемь операционных, в том числе противошоковые, нейрохирургическая и ангиографическая, четыре палаты реанимации и интенсивной терапии, кабинеты лучевой диагностики (КТ, МРТ, рентген), экспресс-лаборатории и другие помещения. Также проектом предусмотрены учебные комнаты с возможностью использовании телемедицины в процессе обучения.

По условиям договора, заключенного между строительной компанией РСТИ («Росстройинвест») и Фондом капитального строительства и реконструкции, ООО «БалтИнвестСтрой» (входит в РСТИ) возведёт новый корпус за два с половиной года. Здание для ОМЭП соединят с действующим корпусом НИИ двухэтажным переходом на уровне 1-го и 2-го этажей. Рядом будет построен подземный паркинг на 64 машиноместа.

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«Мы уже не в первый раз работаем с крупными социальными объектами медицинского назначения, – комментирует председатель правления РСТИ Игорь Креславский. – В нашем портфеле – проектирование и строительство нового здания больницы им. С. П. Боткина, проектирование и реконструкция центра восстановительного лечения «Детская психиатрия», реконструкция Мариинской больницы».

Проект реализуется «под ключ» – помимо общестроительных работ и отделки компания обеспечит ОМЭП всем монтируемым оборудованием, в том числе специализированной медицинской техникой для операционных, диагностических и лабораторных кабинетов.