МЧС обещает «крышесносный» ветер в Крыму. Отдыхающим из-за шторма придётся провести день в номерах

Главное управление МЧС по республике Крым объявило штормовое предупреждение на полуострове 24 июня.

«В ближайшие 2–3 часа и до конца суток 24 июня в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, крупный град, шквал 20–25 м/с», — предупреждает МЧС.

Ведомство рекомендует отложить на время шторма поездки, по возможности оставаться в квартире или на работе, а также не спускаться в подземные переходы и другие заглубленные помещения, если идёт ливень. На улице советуют держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередачи, а также отойти от деревьев и не парковать рядом с ними машины.