ООН изучила демографические перспективы России. Прогноз оказался пессимистичнее Росстата

ООН представила обновленный прогноз демографических показателей стран мира. В отношении России данные оказались гораздо пессимистичнее, чем ранее показывал Росстат.

Горизонт демографического прогноза Росстата — до конца 2035 года, а ООН заглядывает гораздо дальше — до 2100 года, пишет 24 июня РБК.

Даже в среднем (нейтральном) варианте прогноза ООН численность населения России снижается к середине 2035 года на 4,8 млн человек, до 141,1 млн жителей. Росстат в своем среднем варианте тоже прогнозирует сокращение российского населения, но не такое сильное — на 2,6 млн человек, до 144,1 млн (в среднем за 2035 год).

К 2050 году ООН прогнозирует дальнейшее сокращение численности России, до 135,8 млн человек, — на 10 млн за тридцать лет, а к 2100-му — и вовсе до 126,1 млн человек.

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Согласно исследованию, в России также непрерывно ухудшаются коэффициенты демографической нагрузки, показывающие соотношение между численностью детей и пожилых людей и численностью экономически активного населения. Реформа пенсионного возраста и была отчасти направлена на снижение демографической нагрузки (в части соотношения численности лиц старше трудоспособного возраста и численности населения трудоспособного возраста).

По оценкам ООН, коэффициент демографической нагрузки («до 14 лет плюс старше 65/15–64 года») сейчас составляет 512 детей и пожилых на 1000 человек в возрасте 15–64 лет — столько же, сколько, например, в Канаде и Польше.

Но уже к 2030 году этот показатель вырастет на 14,5% — до 586 на 1000 — и перевалит за 600 к 2045 году, прогнозирует ООН в среднем варианте (примерно такую же траекторию рисует прогноз Росстата, но оценивает показатели нагрузки чуть ниже). Тем не менее в других странах Европы к тому времени бремя детей и пожилых на трудоспособное население увеличится еще сильнее: более 700 на 1000 человек — в Болгарии и Чехии, Австрии и Бельгии, более 800 — в Греции и Италии, почти 900 — в Испании.

В то время как президент Владимир Путин поставил сверхамбициозную цель довести ожидаемую продолжительность жизни при рождении до 80 лет к 2030 году, ООН прогнозирует, что эта отметка покорится России только к 2070-м годам. ООН считает, что Россия так и продолжит отставать по продолжительности жизни от всех стран Европы, кроме Молдавии и Украины.

По итогам 2018 года продолжительность жизни в России составила 72,9 года, при этом прирост показателя (всего 0,2 года) оказался самым низким за пять лет.