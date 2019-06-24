Мать двухлетнего малыша, выпавшего из окна колпинской коммуналки, нашли пьяной

Мать двухлетнего мальчика, выпавшего на выходных из окна коммуналки в Колпинском районе Петербурга, была смертельно пьяна. Решается вопрос о возбуждении дела по статье об оставлении в опасности.

Напомним, ребёнок выпал из окна коммуналки на улице Веры Слуцкой в Колпино вечером 22 июня. Мальчик пролетел 8 этажей и упал на козырёк, получив серьёзные травмы. Приехавшие на место следователи обнаружили в комнате коммуналки мертвецки пьяную мать, которой было не до ребёнка. Тот, оставшись без присмотра, облокотился на москитную сетку и выдавил её наружу.

Проводится проверка, по итогам которой, скорее всего, будет возбуждено уголовное дело об оставлении в опасности.