Крупные банки запретили сотрудниками фотографировать экраны компьютеров, чтобы защитить клиентов от «пробива»

Крупные банки ввели для сотрудников прямые запреты на фотографирование экранов компьютеров с помощью личных мобильных телефонов, чтобы оградить клиентов от «пробива» и продажи данных. Ограничения зафиксированы в нормативных документах или договорах, сообщает 24 июня РБК со ссылкой на представителей банков.

О том, что игроки рынка стали прибегать к такой практике, на международном конгрессе по кибербезопасности рассказал зампред Сбербанка Станислав Кузнецов, о подобном ограничении заявил и предправления «ЮниКредита» Михаил Алексеев. Представители ФК «Открытие» и ВТБ сообщили РБК, что тоже ввели подобные запреты для своих сотрудников.

«Открытие» запрещает сотрудникам делать фото- и видеосъемку экранов мониторов, служебных документов, презентаций и клиентских данных, а также вести аудиозапись служебных переговоров на личные мобильные устройства (смартфоны, телефоны, планшеты и т.п.) и другую аппаратуру, рассказал РБК директор департамента информационной безопасности ФК «Открытие» Владимир Журавлев. ВТБ разрешает фотографии на объектах банка только по согласованию с ответственными подразделениями, сообщили в пресс-службе банка.

На основе фотографий клиентских данных могут быть изготовлены поддельные документы, по которым мошенники снимут деньги со счета клиента, говорит Журавлев. Эти данные также можно использовать в мошеннических схемах с применением методов социальной инженерии, добавляет он.

Такой конкретный запрет — это способ борьбы с «пробивом» данных о клиентах, есть целый нелегальный рынок по их продаже. Злоумышленники размещают объявление в даркнете с заказами на «пробив», говорит замруководителя лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB Сергей Никитин: им нужна информация о балансе карты, последних операциях, паспортных данных и т.д. В зависимости от услуги и банка цены могут варьироваться от 800 до 8 тысяч рублей.