Поджигатели в белой ночи. Двое спалили «Мерседес» и «Рендж Ровер» на Бассейной

Двое злоумышленников в Московском районе Петербурга уничтожили «Мерседес» и «Рендж Ровер». Последний жечь не собирались, но и от него ничего не осталось. Теперь, если поджигателей найдут, отвечать им придётся за обе машины.

Как стало известно «Фонтанке», по факту пожара на Бассейной, 7, в ночь на 23 июня возбуждено уголовное дело п. 167 статьи УК «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Полиция считает, что двое неизвестных мужчин подожгли «Мерседес», огонь от которого перекинулся на внедорожник. Оба автомобиля выгорели полностью.