Нидерландский фонд MH17 попросил не возвращать Россию в ПАСЕ, а выдвинуть условия

Руководство нидерландского фонда Stichting Vliegramp MH17, созданного в помощь родственникам жертв крушения малайзийского Boeing 777 в небе над Донбассом, написало письмо в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ). В нем фонд выражает свою обеспокоенность перспективами возвращения России в ПАСЕ и просит выдвинуть ей ряд условий для возврата в организацию.

«Мы призываем вас, и делегацию Нидерландов в Парламентской ассамблее, и всю Ассамблею Совета Европы временно отложить восстановление права голоса Российской Федерации», — приводит 24 июня выдержки из письма РБК со ссылкой на нидерландское издание Telegraaf

В письме сказано, что фонд обеспокоен тем фактом, что Россия «недостаточно сотрудничает» со следственными органами по делу крушения рейса MH17. Руководитель фонда призывает, чтобы ПАСЕ потребовала «твердых и явных гарантий» от России «безоговорочного сотрудничества со следствием, а также судебного преследования и судебного разбирательства в отношении лиц, подозреваемых в крушении рейса MH17».

В понедельник, 24 июня, в ПАСЕ будет решаться вопрос, сможет ли делегация из России вернуться к полноценной работе. Российская делегация не участвует в сессиях Парламентской ассамблеи Совета Европы с 2016 года после того, как ее права в организации были ограничены. На такой шаг ПАСЕ пошла в связи с тем, что не признала присоединение Крыма к России.