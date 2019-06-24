Россиян не вдохновила идея сократить рабочую неделю. Работать четыре дня готовы только в Москве и Петербурге

Перспективу сокращения рабочей недели до четырех дней не поддержал почти каждый второй россиянин. Большинство граждан ожидают в связи с этим сокращение зарплаты.

Почти половина россиян — 48% — не поддерживает идею о возможном сокращении рабочей недели до четырех дней, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные опроса ВЦИОМ. Положительно эту перспективу оценили 29% участников опроса, еще 17% заявили, что им все равно, а 6% затруднились ответить.

Не поддержали инициативу преимущественно жители небольших населенных пунктов в 100-500 тыс. человек (52%), городов с населением 500-950 тыс. человек (50%) и граждан 60 лет и старше (58%). Из тех, кто готов поддержать переход на четырехдневную рабочую неделю — жители Москвы и Петербурга (36%), других городов-миллионников (34%) и граждане в возрасте от 25 до 34 лет (39%).

89% респондентов согласились, что из-за сокращения числа рабочих дней снизится размер заработной платы. При этом 42% участников исследования считают, что четырехдневная рабочая неделя поспособствует улучшению здоровья (не поддерживают эту точку зрения 53%).

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Опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 13 июня среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет методом телефонного интервью.

О возможном сокращении в будущем рабочей недели до четырех дней ранее заявлял премьер Дмитрий Медведев. По мнению главы правительства, к этому приведет технический прогресс.