В акваторию Невы вошла «Россия» под алыми парусами. Самая красивая ночь Петербурга достигла пика

Праздник выпускников «Алые паруса» достиг своей кульминации. Вдоль гранитных набережных Северной столицы плавет бриг «Россия» – новый корабль, который отные будет исполнять роль галеона «Секрет» из феерии Александра Грина.

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», в ночном небе 24 июня над Петропавловской крепостью началось пиротехническое шоу, звучит песня «Город над вольной Невой».

Смотреть в новом окне Венера Галеева/"Фонтанка.ру"

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В этом году шоу на Неве продлится дольше обычного, так как «Алые паруса» проходят в своей новейшей истории в пятнадцатый, юбилейный раз. К полуночи 23 июля на Дворцовой пощади собрались свыше ста тысяч выпускников петербургских школ и гостей праздника.

За главными событиями этой зрелищной ночи «Фонтанка» наблюдает в онлайн-трансляции.