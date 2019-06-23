Дворцовую площадь захватили вчерашние школьники. «Алые паруса» собрали под сто тысяч человек

Праздник «Алые паруса» набирает обороты на главной площади Петербурга. Найти свободное место в многотысячной толпе ближе к полуночи 24 июня, кажется, уже невозможно.

По приблизительным подсчетам, на Дворцовой площади в ночь на понедельник собралось не меньше ста тысяч человек. Онлайн-сервисы фиксируют большую цифру – количество желающих посмотреть шоу вот-вот перевалит за 110 тысяч.

Концертную часть праздника открыл врио губернатора Александр Беглов. За ним выпускников поздравляет Иван Ургант и другие исполнители. Впереди зрителей ждёт свето-звуковое шоу и проход по Неве брига с алыми парусами. «Фонтанка» следит за одной из красивейших ночей города в онлайн-трансляции.