На Поклонногорской велосипедист попал под пассажирский автобус. Он пересекал дорогу по «зебре»

Очередное ДТП с велосипедистом на «зебре» произошло в Выборгском районе Петербурга 23 июня. Мужчина на двухколёсном транспорте не разъехался с пассажирским автобусом.

Как сообщили в отделе УГИБДД по Петербургу и области, около половины восьмого вечера автобус ЛИАЗ под управлением 70-летнего водителя сбил 41-летнего велосипедиста. Тот ехал по нерегулируемому пешеходному переходу на пересечении Поклонногорской и Кольцова.

Велосипедист госпитализирован в тяжёлом состоянии. Судя по опубликованным в соцсетях фотографиям, он угодил под автобус маршрута №38, который обслуживает ГУП «Пассажиравтотранс».

«Зебра» за последние несколько дней не впервые подводит владельцев двухколёсного транспорта. Два дня назад на перекрестке Долгоозерной улицы и Комендантского проспекта под Ford Focus попал подросток. Мальчик получил травмы средней степени тяжести. 20 июня также в Приморском районе жертвой ДТП на переходе стал взрослый велосипедист. Столкновения оказалось для него смертельным.