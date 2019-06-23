В честь «Алых парусов» горят факелы Ростральных колонн

Огни Ростральных колонн горят в честь праздника выпускников «Алые паруса» в Петербурге вечером 23 июня. Специалисты ГРО «ПетербургГаз» зажгли факелы в 22:00, гореть они будут до трех часов ночи.

Фото: Пресс-служба ГРО «ПетербургГаз»

Ростральные колонны, один из главных символов Санкт-Петербурга, загораются несколько раз в году, в дни городских и всероссийских праздников и по особым случаям.

Фото: Пресс-служба ГРО «ПетербургГаз»

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Праздник «Алые паруса» проходит в своей новейшей истории в 15 раз. В честь юбилея фейерверк продлится дольше обычного. Кроме того, впервые под алыми парусами в акваторию Невы выйдет новый корабль – бриг «Россия».

«Фонтанка» предлагает своим читателям провести вместе одну из красивейших ночей города и организует онлайн-трансляцию.