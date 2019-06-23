На перекрёстке Бакунина и Херсонской захлюпали люки. Сушка искусственного водоёма мешает транспорту

Холодная вода пробила люки в центре Петербурга и отвоёвывает у машин проезжую часть вечером 23 июня. Дополнительным препятствием для водителей временно стала техника аварийных служб.

О прорыве около половины десятого вечера 23 июня рассказали очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Вода на пересечении проспекта Бакунина и Херсонской улицы сочится сразу из нескольких источников и заливает перекрёсток.

В пресс-службе Водоканала уточнили, что течь дали две трубы диаметром 200 и 300 миллиметров, прорыв локализуют. Пока специалисты усмиряют бурлящие люки, проезд машин частично ограничен. На предприятии заверили, что на наличие холодной воды в ближайших домах работы не повлияют.