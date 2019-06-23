Полиция Петербурга творчески подошла к задержанию активистов у Гостиного двора. Офицер Баранов оказался полковником «медицинской службы»

Из отделов полиции начали отпускать задержанных в Петербурге участников несанкционированной акции в поддержку политических заключённых и журналиста Ивана Голунова. Одному из протестующих задержание объяснили недоразумением.

Активиста Вадима Казака отпустили из отдела полиции через пару часов после задержания 23 июня. Как пишут его соратники, привод объяснили недоразумением, кроме того, ему вызвали скорую, но от помощи медиков тот отказался.

Подробности отправки в полицию мужчины опубликовал YouTube канал Nevex TV. На нем фактический начальник полиции Петербурга Дмитрий Баранов утверждает, что Казаку плохо: «У вас руки посинели. Надо спасти вас срочно. Коллеги, давайте спасём человека», – обращается он к сотрудникам полиции. На видео мужчину, заковавшего себя в деревянные колодки, четверо сотрудников силой уводят в полицейский автомобиль, он кричит: «За что меня задерживают?».

На данный в отделах полиции остаются Александр Васильев и Алексей Соловьев. Одного из них забрали из-за плаката против Путина, другой что-то хотел сказать про пудинг. Активисты находятся в 28 отделе полиции.

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Напомним, что городские власти выступили резко против проведения акции в поддержку Ивана Голунова в день «Алых парусов». Врио губернатора Александр Беглов попросил чиновников обсудить с активистами «Весны» другую дату, однако на тот момент власти уже успели сообщить оппозиционерам, что в центре города нет места для их митинга. В итоге молодые люди решили провести несанкционированное мероприятие. На него пришли несколько десятков человек.