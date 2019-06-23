Александр Беглов открыл праздник выпускников «Алые Паруса» и рассказал, что делал в свои 16 лет

Праздник выпускников «Алые паруса» начался на Дворцовой площади в Петербурге вечером 23 июня. Врио губернатора Александр Беглов со сцены обратился к вчерашним школьникам с речью.

«Мне тоже было 16 лет, и я мечтал и верил в алые паруса, – сказал Беглов. – А вы верите? Вы любите Петербург? Верите в себя? Мы в вас верим! Виват, Санкт-Петербург!» – сказал Беглов.

Фото: кадр из трансляции "5 канала"

Праздник «Алые паруса» проходит в своей новейшей истории в 15 раз. В честь юбилея фейерверк продлится дольше обычного. Кроме того, впервые под алыми парусами в акваторию Невы выйдет новый корабль – бриг «Россия».

«Фонтанка» предлагает своим читателям провести вместе одну из красивейших ночей города и организует онлайн-трансляцию.