В Кремле опровергли встречу Путина с Зеленским в Осаке, о которой говорили в МИД Украины

В Кремле заявили, что президент России Владимир Путин не планирует встречаться с украинским лидером Владимиром Зеленским на саммите G20 в Осаке. Об этом 23 июня заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В комментарии РИА Новости Песков отметил, что в графике российского президента такой встречи нет.

О возможной встрече лидеров России и Украины в Осаке ранее сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Владимир Зеленский заявлял, что начнет общение с Владимиром Путиным с того, что «Донбасс и Крым – это Украина». В Кремле на это ответили, что российский лидер всегда начинает общение с правильных фраз, а по Крыму «уже и говорить особо нечего».

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Также Владимир Путин воздержался от поздравлений Владимиру Зеленскому с победой на выборах президента Украины, объяснив это высказываниями Зеленского, в которых тот говорил о России как о враге, и добавил, что предложений о переговорах от украинской стороны не поступало. В Кремле заявляли, что глава государства занимает выжидательную позицию по своему украинскому коллеге, хотя в целом «подход позитивный и ожидания сдержанного оптимизма есть.

Самит «Большой 20» пройдёт в Японии в 27-28 июня. В рамках мероприятия Путин также встретится с президентом США Дональдом Трампом.