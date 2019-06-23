На Лиственной больше тысячи человек проводят выходные без воды и света

На проблемы с коммуникациями второй день жалуются обитатели многоэтажки в Выборгском районе Петербурга. В управляющей компании просят запастись терпением и до начала рабочей недели возвращения благ цивилизации не ждать.

Как сообщают «Фонтанке» жители дома 18/1 по Лиственной улице, 22 июня в высотке пропало электричество, а из кранов исчезла вода. К вечеру воскресенья свет в квартирах по-прежнему не появился, лифты в 22-этажном доме не заработали.

В конце марта жителям уже приходилось запасаться водой и тренировать дыхалку. Тогда неполадки устраняли двое суток, женщину с грудным ребёнком вызволяли из застрявшего лифта.

Дом питается от абонентской трансформаторной подстанции. В «Ленэнерго» сообщают, что электроэнергия на неё поступает, оборудование компании работает штатно. Сбой подтвердили в УК «Соотечественник», отметив, что холодная вода в квартирах должна быть.

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«Электроснабжение восстановят 24 июня, точнее сказать не можем», – уточнили в диспетчерской. В управляющей компании говорят, что за трансформаторную подстанцию отвечает РСК РЭС и заверяют, что городские власти в курсе очередной неполадки, решать вопрос собираются в понедельник.

Жилой комплекс на Лиственной, 18/1 построен в 2015 году. В доме 22 этажа, семь лестниц и, как указано в паспорте ЖК, порядка 1250 жильцов.