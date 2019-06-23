Алые Паруса: текстовая трансляция праздника выпускников

А пока мы ждем выхода на сцену Ивана Урганта и Даши Александровой, напомним, какими были Паруса в прежние годы . Ведь в 2019-м традиции 51 год!

На Дворцовой традиционные рамки. Проверяют и на наличие опасных проедметов, и на наличие алкоголя. С последним, впрочем, в Петербурге на праздники борются радикально уже не первый год - просто вводят запрет на продажу по всему Петербургу:

23 июня, 21:45

До официального начала остаются считанные минуты. Центральная часть Петербурга отдана выпускникам - перекрыт Невский от Садовой, Адмиралтейский проспект и Морские улицы. Проход - только по билетам. Если билета нет, не беда. Как передает корреспондент "Фонтанки", традиционно проходки можно купить с рук.

Впрочем, стоит отметить, что праздник все-таки для одиннадцатиклассников, для тех, кто не подпадает под это определение, - готовы принять набережные и стренка Васильевского острова, где также организована концертная площадка.