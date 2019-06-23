Один из крупнейших грузинских телеканалов «Рустави 2» заявил, что опасается силового захвата

Поддерживающий оппозицию грузинский телеканал «Рустави 2» опасается силового захвата со стороны властей. Об этом в прямом эфире канала 23 июня заявил генеральный директор телекомпании Ника Гварамия со ссылкой на свои источники.

«Два источника, среди них высокопоставленный чиновник правящей власти, сообщили нам, что ведется принятие решения о насильственном штурме телекомпании "Рустави 2" сегодня ночью. У этой идеи есть также противники», — пояснил глава компании и призвал отказаться от захвата и назвал Россию «врагом».

«Какой бы ни была причина вторжения сюда, что бы они не опубликовали, к примеру, тайные записи или что-то легитимное с одного взгляда, не смейте этого делать, так как это может вызвать неуправляемые процессы в стране, насилие на улицах, и конечно же — все это входит в интересы нашего главного врага — России», — высказался Гварамия.

Лидер правящей в Грузии партии «Грузинская мечта» Арчил Талаквадзе назвал абсурдом сообщение о подготовке к штурму. «Это заявление служит тому, чтобы поддержать дух протеста на митинге в Тбилиси. Никакая угроза никаким СМИ в Грузии не угрожает со стороны руководства. Рассказ Ники Гварамия полный абсурд и дезинформация», — заявил Талаквадзе РИА Новости.

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По данным Международного республиканского института (IRI), «Рустави 2» занимает второе место по популярности среди телеканалов страны.

Многотысячные акции протеста начались в Тбилиси 20 июня. В результате столкновений с полицией пострадали более 200 человек. Волнения были спровоцированы участием российской делегации в сессии Межпарламентской ассамблеи православия, во время которой депутат Госдумы сел в кресло спикера парламента Грузии.

Накануне стало известно, что авиасообщение между Россией и Грузией будет разорвано 8 июля согласно указу, который подписал Владимир Путин 21 июня. Решение главы государства объясняется «отдельными мерами по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации и защите граждан Российской Федерации от преступных и иных противоправных действий».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что запрет будет действовать до нормализации ситуации в Грузии.