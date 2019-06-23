«Ничего страшного. Без приказа никто никому помогать не поедет». В Чечне объяснили слова Кадырова про 200 км между Тбилиси и Грозным

Глава Чечни Рамзан Кадыров не пытался словесно угрожать, напоминая о расстоянии до Грузии. Слова чеченского лидера 23 июня объяснил министр региона по нацполитике и внешним связям Джамбулат Умаров в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

«Чеченский лидер ничего страшного в виду не имел, кроме того, что действительно от Грозного до Тбилиси 200 километров. Ни Рамзан Кадыров, ни силовики – никто без приказа никуда никому помогать не поедет и не планирует. Ничего такого, чтобы можно было его слова интерпретировать как некий намёк на какую-то агрессию, на какой-то мифический десант и так далее. Это несостоятельно и явно не ведёт к налаживанию дипломатических отношений с Грузией, с которой нас всё-таки очень многое связывает», – заявил Умаров.

Кадыров высказался на тему Грузии 22 июня. Накануне стало известно, что авиасообщение между Россией и Грузией будет разорвано 8 июля согласно указу, который подписал Владимир Путин 21 июня. Решение главы государства объясняется «отдельными мерами по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации и защите граждан Российской Федерации от преступных и иных противоправных действий».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что запрет будет действовать до нормализации ситуации в Грузии. В этой стране с 20 июня проходят акции протеста. Поводом стало то, что депутат Госдумы Сергей Гаврилов во время открытия заседания Межпарламентской ассамблеи православия в парламенте Грузии сел в кресло спикера.

Оппозиция в Грузии потребовала отставки спикера парламента и запрета правящей партии «Грузинская мечта». Зурабишвили в свою очередь заявила, что «пятой колонной» в стране пытается управлять Россия.