В Грозном ликвидировали мужчину, который с ножом набросился на сотрудников ДПС

Вооруженный ножом мужчина напал на сотрудников ДПС в Грозном неподалеку от резиденции Рамзана Кадырова вечером 23 июня. Автомобиль, за рулем которого был нападавший, остановили для проверки, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Инцидент произошел на улице Асланбека Шерипова. Остановленный для проверки мужчина вместо того, чтобы показать документы, набросился на сотрудников полиции с ножом и ранил одного из них.

Полицейские в ответ открыли огонь, нападавший уничтожен, его личность устанавливается.

По данным другого источника, злоумышленник ранил двоих сотрудников ДПС.