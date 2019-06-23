В МИД Украины рассказали, где и когда встретятся Путин и Зеленский

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал, что президент РФ Владимир Путин и глава Украины Владимир Зеленский встретятся на саммите G20. Об этом 23 июня сообщает радио «Говорит Москва».

«Я считаю, что очень здорово, что эти визиты (в Брюссель, Берлин и Париж) именно сейчас произошли, с временной точки зрения. Затем будут встречи в японском городе Осака с Путиным», — сказал Климкин. Кремль на момент публикации заметки на слова главы Украинского МИДа никак не отреагировал.

Ранее о том, что встреча двух лидеров якобы «готовится» говорил депутат Верховной Рады Михаил Поплавский. Владимир Зеленский заявлял, что начнет общение с Владимиром Путиным с того, что «Донбасс и Крым – это Украина». В Кремле на это ответили, что российский лидер всегда начинает общение с правильных фраз, а по Крыму «уже и говорить особо нечего».

Также Владимир Путин воздержался от поздравлений Владимиру Зеленскому с победой на выборах президента Украины, объяснив это высказываниями Зеленского, в которых тот говорил о России как о враге, и добавил, что предложений о переговорах от украинской стороны не поступало. В Кремле заявляли, что глава государства занимает выжидательную позицию по своему украинскому коллеге, хотя в целом «подход позитивный и ожидания сдержанного оптимизма есть.

Самит «Большой 20» пройдёт в Японии в 27-28 июня. В рамках мероприятия Путин также встретится с президентом США Дональдом Трампом.