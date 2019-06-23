Петербург впервые примет международную конференцию планетариев. «Невероятно сложное» решение астрономы приняли в Исландии

Петербург победил в соревновании за право провести международную конференцию планетариев в 2022 году. Это будет первое событие такого рода, организованное в российском городе. В Планетарий №1 в бывшем газгольдере на набережной Обводного канала съедутся более тысячи сотрудников и директоров планетариев со всего мира, сообщил 23 июня «Фонтанке» руководитель площадки Евгений Гудов.

Международное общество планетариев приняло решение буквально три часа назад, уточнил Гудов. Заседание совета организации проходило в исландском Рейкьявике.

«Свою заявку мы готовили практически год, сейчас в Исландии защитили её, затем было голосование. Кроме нас, на статус столицы конференции претендовал Хьюстонский музей естественных наук (Техас, США — Прим.Ред.)», — отметил Гудов.

Как отмечается на сайте Международного общества планетариев, решение оказалось «невероятно сложным», а презентация Хьюстонского музея естественных наук была «в равной степени сильной».

Напомним, планетарий в дореволюционном хранилище газа на набережной Обводного канала открыли в конце 2017 года. Учреждение считается крупнейшим в мире, диаметр его купола — 37 метров. Внутри газгольдера установили четыре десятка проекторов и панорамный экран. Несмотря на то, что открытие планетария прошло не без накладок, сейчас площадка работает в штатном режиме. Кроме астрономических сеансов, здесь проходят концерты и бизнес-мероприятия.