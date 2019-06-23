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Спорт
23.06.2019 19:33
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Петербуржец Роберт Шварцман выиграл гонку на втором этапе Формулы-3 и продолжил лидировать в чемпионате

Петербургский гонщик Роберт Шварцман одержал победу во второй гонке французского этапа Формулы-3, которая состоялась 23 июня на автодроме «Поль-Рикар» (Франция).

19-летний пилот российской программы SMP Racing стартовал с седьмого места, согласно правилам реверсивной решетки (правило, по которому лучшие пилоты в следующей гонке стартуют с низких мест для большей зрелищности и нивелирования технического преимущества некоторых команд) – в субботней гонке Шварцман стал вторым. Проведя несколько успешных атак, Роберт уже на восьмом круге дистанции вышел в лидеры и сохранил первую позицию до самого финиша.

По количеству набранных очков Роберт Шварцман лидирует в общем зачете пилотов Формулы 3 – после двух этапов россиянин набрал 70 очков и увеличил свой отрыв от ближайшего преследователя, своего напарника по команде Джехана Дарувалы до 12 баллов.

– Гонка прошла очень хорошо, – прокомментировал итоги гонки Роберт Шварцман пресс-службе SMP Racing. – Изначально наш план состоял в том, чтобы хорошо стартовать и постепенно прорываться, задачей было просто приехать на подиум. Я успешно стартовал, поднялся до пятого места и потом постепенно начал прорываться сквозь соперников. И когда в какой-то момент я стал третьим, то понял, что по скорости я гораздо быстрее остальных. Поэтому не стоит терять время, и я решил провести достаточно опасную атаку – мой соперник Алекс Перони пролетел буквально в сантиметрах от моей машины. Мне пришлось отворачивать, чтобы не столкнуться с ним, но всё обошлось. Далее я ехал бок о бок с Юки Цунодой, оказался на внутренней траектории и благодаря этому отыграл позицию и стал первым. Потом уже моя задача состояла в том, чтобы ехать стабильно и отрываться от остальных, и я ее выполнил. Хочу сказать спасибо команде, которая поменяла настройки на эту гонку, и они отлично сработали, что подтверждает наш результат. Хочу поблагодарить SMP Racing и моих болельщиков за поддержку – для меня это очень важно».

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Третий этап Формулы 3 состоится 28-30 июня в Австрии на автодроме «Ред Булл Ринг».

В гонках «Формулы» Роберт Шварцман начал участвовать в 14 лет, в 16 был признан лучшим новичком в европейской серии «Формула Рено 2.0». В 2017 году стал членом команды Scuderia Ferrari. Еще через год начал выступать в гонках «Формулы-3» и стал чемпионом престижной юниорской серии Toyota Racing Series. В чемпионате Европы FIA Formula 3 стал третьим, поделив пьедестал с сыном Михаэля Шумахера и англичанином Дэниелем Тиктумом.

После первого удачного этапа Формулы-3 Шварцман в интервью «Фонтанке» рассказал, почему не перешёл во вторую Формулу и как ему помогает первый в истории российский пилот «Королевских гонок» Виталий Петров.

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