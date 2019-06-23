«Зачем вы их задерживаете?» - спросил начальник полиции Петербурга. «Потому что - Пудинг лор!» - ответили ему подчиненные

На акцию солидарности с политзаключёнными, которая проходит в центре Петербурга, приехало руководство полицейского главка. Начальство отчитало подчиненных за беспричинные задержания граждан. Сразу после в автозак увели еще одного петербуржца.

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», на несанкционированное мероприятие у Гостиного двора вечером 23 июня прибыл заместитель начальника ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области Дмитрий Баранов. Первой реакцией на работу сотрудников полиции у полковника было недовольство. Он оглядел немногочисленных участников акции в поддержку Ивана Голунова и политических заключённых и произнес что-то в духе «зачем задерживать тех, кто ничего не совершал».

Фото: Ксения Клочкова

Фото: Ксения Клочкова

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Ранее, напомним, активист Вадим Казак заковал себя в деревянные колодки, а еще один петербуржец заявил о несимпатичности ему президента Путина. Оба уехали общаться с полицией.

Минут пятнадцать, как сообщает корреспондент «Фонтанки», не согласованная властями акция проходила без задержаний, но молодой человек с плакатом «Пудинг лор» изменил миролюбивый настрой стражей порядка. Юноша был задержан.

Фото: Ксения Клочкова

Непростой диалог состоялся также у начальника Управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти ГУВД Константина Плужникова. Один из несогласных обратился к нему с просьбой принять меры в связи с «рисовкой подписей за Беглова». В ответ Плужников попросил гражданина не делать выводы раньше времени, однако сам своему совету последовать не сумел. «Ведётся проверка. Беглов ничего не совершил», – вступился он за кандидата в губернаторы Петербурга.

В результате акция завершилась со счетом «трое задержанных». Мероприятия в поддержку неправедно осужденных прошли сегодня в нескольких городах России. В отличие от Петербурга, они были согласованы, поэтому закончились мирно. Итоги Москвы пока непонятны – там митинг продолжается, есть информация о задержанных.