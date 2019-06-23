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23.06.2019 18:52
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Координатора «Весны» отпустили из отдела полиции в Петербурге. Ограничились беседой про перфоманс с могилами

В Петербурге активист движения «Весна» Валентин Хорошенин провёл день в обществе правоохранителей и отпущен до начала народного схода, на который собираются его единомышленники.

Как сообщили в телеграм-канале «Весны», к половине шестого вечера 23 июня Хорошенина выпустили из отдела в Ломоносове. Он рассказал, что перед тем, как доставить его в УМВД, его катали по городу в ожидании сотрудников Центра «Э», а в самом отделе ограничились беседой.

С активиста взяли объяснение об устроенном «Весной» перформансе под названием «Вы сами себе могилу роете». Протокол не составили.

Хорошенина сотрудники полиции остановили утром на пороге дома. Таким же образом встретили замглавы петербургского штаба Навального Ольгу Гусеву. Её в отделе задерживать также не стали и отпустили после короткой беседы.

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Утром петербургский главк распространил предупреждение о возможных провокациях, которые могут омрачить «Алые паруса». С покусившимися на праздник, который стал визитной карточкой города, пообещали поступать в рамках закона, но действовать готовятся жёстко.

У станции метро «Гостиный двор» на несанкционированной акции задержали двух человек. Поводом для схода стало дело журналиста Ивана Голунова. Аналогичные мероприятия сегодня проходят в Москве и других городах России.

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