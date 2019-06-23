На акции поддержки политзаключённых в Петербурге задержали активиста в колодках и противника Путина

Активиста Вадима Казака и противника Путина задержали на несанкционированной властями акции поддержки политзаключённых Центральном районе Петербурга вечером 23 июня. Как передаёт корреспондент «Фонтанки», полиция пообещала заковавшего себя в деревянные колодки молодого человека отвести к врачам.

У Гостиного двора проходит неасанкционированная акция поддержки журналиста Ивана Голунова и других политических заключённых. На неё вышли порядка 15 активистов «Весны» с портретами арестованных политических деятелей и общественников. В частичности, – фигурантов дела «Сети» и координатора общественного движения «Открытая Россия» в Пскове Лии Милушкиной, которая была задержана вместе с мужем по подозрению в сбыте наркотиков.

В числе прочих на площадь к Гостиному двору вышел активист Вадим Казак, заковавший себя в деревянные колодки. Сотрудники полиции подошли к нему уточнить, не нужно ли ему к врачу, а затем повели к полицейской машине. Также на Невском задержали молодого человека с плакатом против президента Владимира Путина.