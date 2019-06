Роберт Де Ниро и Стивен Кинг снялись в видеоролике про Россию. В нём они «разоблачили» связи Трампа с Кремлем

Известные американские селебрити снялись в видеоролике о предположительном вмешательстве России в выборы президента США в 2016 году. Актеры Роберт Де Ниро, Мартин Шин, Лоуренс Фишборн, София Буш, писатель Стивен Кинг, режиссер и продюсер Роберт Райнер и другие знаменитости по очереди появляются в кадре с репликами о возможных теплых связях между Дональдом Трампом и российскими властями.

Видео опубликовал портал Now This. На опубликованных кадрах Де Ниро говорит, как в 2016 году российские власти якобы «атаковали демократию» США. Остальные на видео подхватывают, что Кремль будто бы «развернул масштабную тайную операцию, целью которой было президентство Дональда Трампа. В ход предположительно шли взлом электронной почты и распространение ложной информации в социальных сетях. В качестве доказательств звезды приводят доклад спецпрокурора Роберта Мюллера». Это уже не первый ролик, в котором американские звезды настаивают на близости Трампа и Кремля.

Exclusive: De Niro, @robreiner, @SophiaBush, @StephenKing, @jvn, and more are cutting through the Trump administration’s lies about the Mueller report pic.twitter.com/7eyrayNg05