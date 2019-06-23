Роберт Де Ниро и Стивен Кинг снялись в видеоролике про Россию. В нём они «разоблачили» связи Трампа с Кремлем

Известные американские селебрити снялись в видеоролике о предположительном вмешательстве России в выборы президента США в 2016 году. Актеры Роберт Де Ниро, Мартин Шин, Лоуренс Фишборн, София Буш, писатель Стивен Кинг, режиссер и продюсер Роберт Райнер и другие знаменитости по очереди появляются в кадре с репликами о возможных теплых связях между Дональдом Трампом и российскими властями.

Видео опубликовал портал Now This. На опубликованных кадрах Де Ниро говорит, как в 2016 году российские власти якобы «атаковали демократию» США. Остальные на видео подхватывают, что Кремль будто бы «развернул масштабную тайную операцию, целью которой было президентство Дональда Трампа. В ход предположительно шли взлом электронной почты и распространение ложной информации в социальных сетях. В качестве доказательств звезды приводят доклад спецпрокурора Роберта Мюллера». Это уже не первый ролик, в котором американские звезды настаивают на близости Трампа и Кремля.

Напомним, что по итогу расследования Мюллер не нашел сговора между Трампом и российскими властями. Тем не менее, российское вмешательство в президентскую кампанию в США в 2016 году спецпрокурор считает доказанным. В частности, он уверен, что разногласие в обществе сеяла так называемая фабрика троллей - «Агентство интернет-исследований», которое связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным.

29 мая спецпрокурор объявил, что уходит в отставку и распускает свою группу. Комментируя итоги расследования, Трамп указал, что «разгневанные демократы» расследовали то, чего не было. Президент России Владимир Путин назвал предсказуемыми выводы Мюллера. Он подчеркнул, что Москва не вмешивалась ни в какие американские выборы и не было никакого сговора с Трампом.