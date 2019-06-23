В Москве проходит акция против фабрикации уголовных дел. Пускают не всех
Согласованная акция против фабрикации уголовных дел началась в Москве на проспекте Сахарова 23 июня.Организаторами митинга, поводом для которого стало дело журналиста Ивана Голунова, выступили Профсоюз журналистов России и незарегистрированная Либертарианская партия.
Проход на проспект Сахарова перекрыт со стороны Сретенского бульвара, войти можно только от площади трех вокзалов, сообщает РБК. По подсчетам «Белого счетчика», на данный момент в ней принимают участие около 2,5 тысячи человек.
Как пишет «ОВД-Инфо», на митинг в Москве не пускают активистов с плакатами в поддержку задержанных в Шиесе и против вывоза мусора из Москвы в другие регионы. Следит за этим, по данным издания, некий мужчина в штатском.
Акция началась с выступления руководителя отдела расследований «Медузы» Алексея Ковалева. Также на митинге выступили сопредседатель Союза журналистов России Игорь Ясин и мать находящейся под домашним арестом активистки «Нового величия» Анны Павликовой, Юлия.
Ранее согласованные митинги прошли в Хабаровске, Владивостоке и Нижнем Новгороде. В Омске, Новокузнецке и Саратове состоялись массовые пикеты.
Первый митинг в поддержку Ивана Голунова прошел 12 июня в Москве на том же проспекте Сахарова. Акция была несанкционированной, полиция сообщила о 200 задержанных, правозащитники «ОВД-Инфо» утверждали, что их вдвое больше. По официальным данным, в акции участвовали 1,2 тыс. человек.
16 июня в Москве снова прошла акция, но уже согласованная. Митинг собрал 1,6 тыс. человек.
Справка:
Автор антикоррупционных расследований Иван Голунов был задержан в Москве 6 июня. О том, что журналист находится в управлении полиции по ЗАО и подозревается в покушении на сбыт наркотиков, близкие узнали только через 14 часов. В защиту Ивана выступили десятки влиятельных изданий и тысячи журналистов по всей стране. На суде, который отправил Голунова под домашний арест, спецкор заявил, что готовил расследование о похоронном бизнесе, в нем фигурируют высокопоставленные сотрудники ФСБ. Почти 20 тысяч человек заявили о готовности 12 июня выйти на марш солидарности в Москве, но накануне вечером глава МВД лично заявил о прекращении дела и обещал наказать виновных в фальсификации. Однако в двух столицах активисты все равно вышли на акции протеста.
Делом, по которому проходил Иван Голунов, занималось Главное следственное управление столичного главка полиции. Статус журналиста-расследователя изменили с обвиняемого на свидетеля.
Также стало известно, что в российской полиции появится подразделение, задачей которого станет противодействие коррупции в подразделениях по борьбе с наркотиками. Такое решение в МВД приняли после прямой линии с президентом Владимиром Путиным, состоявшейся 21 июня.