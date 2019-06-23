В Москве проходит акция против фабрикации уголовных дел. Пускают не всех

Согласованная акция против фабрикации уголовных дел началась в Москве на проспекте Сахарова 23 июня.Организаторами митинга, поводом для которого стало дело журналиста Ивана Голунова, выступили Профсоюз журналистов России и незарегистрированная Либертарианская партия.

Проход на проспект Сахарова перекрыт со стороны Сретенского бульвара, войти можно только от площади трех вокзалов, сообщает РБК. По подсчетам «Белого счетчика», на данный момент в ней принимают участие около 2,5 тысячи человек.

Как пишет «ОВД-Инфо», на митинг в Москве не пускают активистов с плакатами в поддержку задержанных в Шиесе и против вывоза мусора из Москвы в другие регионы. Следит за этим, по данным издания, некий мужчина в штатском.

Акция началась с выступления руководителя отдела расследований «Медузы» Алексея Ковалева. Также на митинге выступили сопредседатель Союза журналистов России Игорь Ясин и мать находящейся под домашним арестом активистки «Нового величия» Анны Павликовой, Юлия.

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Ранее согласованные митинги прошли в Хабаровске, Владивостоке и Нижнем Новгороде. В Омске, Новокузнецке и Саратове состоялись массовые пикеты.

Первый митинг в поддержку Ивана Голунова прошел 12 июня в Москве на том же проспекте Сахарова. Акция была несанкционированной, полиция сообщила о 200 задержанных, правозащитники «ОВД-Инфо» утверждали, что их вдвое больше. По официальным данным, в акции участвовали 1,2 тыс. человек.

16 июня в Москве снова прошла акция, но уже согласованная. Митинг собрал 1,6 тыс. человек.