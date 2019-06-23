Мужчину наказали за оскорбление губернатора Хакасии в Интернете. Пост заставили удалить

Житель Абакана Вячеслав Шоев на своей странице в Facebook раскритиковал губернатора Хакасии Валентина Коновалова. Замечания в адрес чиновника мужчина сопроводил оскорбительными словами, за что и получил от полицейских административный протокол по статье о неуважении к власти (часть 3 статьи 20.1 КоАП).

Об этом 23 июня в своем Telegram-канале сообщил адвокат международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков. «Страницу Вячеслава Шоева отмониторили сотрудники Центра «Э» Хакасии после того, как из администрации главы к ним поступил сигнал, и возбудили дело об административном правонарушении. Пост заставили удалить. В нем содержалась нелицеприятная критика в отношении губернатора», – написал Чиков.

Вячеслав Шоев — не первый, кто нелестно отозвался о Валентине Коновалове. Ранее пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев в радиоэфире грубо усомнился в умственных способностях губернатора Хакасии. Коновалов обратился с иском в суд и выиграл дело. Впрочем, Леонтьев своего мнения насчет чиновника не изменил.

Накануне этого случая президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии подчеркнул, что никто не имеет права злоупотреблять законом о неуважении к власти. По его словам, правоприменительная практика должна соответствовать смыслу и назначению этого закона, а не использоваться для того, чтобы заткнуть людям рот.

Закон о наказании за публичную оскорбительную критику власти Госдума приняла в марте 2019 года, поправки в КоАП внесены 29 марта. Первым по новому составу наказали жителя Новгородской области Юрия Картыжева. Ему выписали 30 тысяч рублей штрафа – это минимальное наказание.