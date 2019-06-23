Прокуратура опровергла участие призывников в драке у военкомата в Татарстане. Потасовку устроили провожавшие

Прокуратура Татарстана опровергла участие призывников в массовой драке, произошедшей 20 июня возле военкомата Комсомольского района Набережных Челнов.

«Среди участников конфликта призывников не было — все они в этот момент находились в помещении военкомата», — заявил 23 июня РБК официальный представитель прокуратуры Татарстана Руслан Галиев.

В ходе проверки по факту конфликта также выяснилось, что в драке участвовали около десяти человек, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, все они прибыли на проводы призывников.

«В драке никто серьезно не пострадал. Лишь двое человек позже обратились в медучреждение с ушибами. Фактов применения участниками конфликта ножей или иных предметов, используемых в качестве оружия, не выявлено», — отметил Галиев.

22 июня прокуратура Набережных Челнов начала проверку по факту появившихся в СМИ сообщений о драке призывников.