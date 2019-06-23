Мужчина устроил заплыв по Малой Невке. Финишировать удачно не вышло

Желание освежиться сгубило купальщика в Петроградском районе Петербурга днём 23 июня. В водах Малой Невки он провёл недолго, но на берег вернуться не смог.

Скопление машин полиции, МЧС и карету скорой помощи заметили водители, проезжающие по Песочной набережной около половины третьего дня. По информации «Фонтанки», причиной оживления стало непродолжительное плавание в Малой Невке.

Мужчина, как рассказали очевидцы, нырнул, но на поверхности так и не показался. Искать его начали незадолго до двух часов.

К половине третьего поиски были завершены. В городском МЧС уточнили, что спасатели подняли на берег тело рядом с домом 24 по Песочной набережной.