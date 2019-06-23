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Город
23.06.2019 17:08
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Муниципальные комиссии отказались принимать документы у кандидатов в воскресенье вопреки требованию Горизбиркома

Как минимум семь муниципальных избирательных комиссий оказались закрыты в воскресенье, 23 июня. Ранее Санкт-Петербургская избирательная комиссия обязала местные избиркомы работать без обеда и выходных.

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», ИКМО «Сампсониевское», расположенное в здании администрации Выборгского района, оказалось закрыто 23 июня. Охранник вышел к кандидату, принесшему документы на выдвижение, и заявил, что в учреждении никого нет. С подобной историей столкнулись желающие избираться в МО «Звездное»: в местном избиркоме кандидатам сообщили, что члены комиссии уехали на дачи, а муниципалитет, в котором расположена ИКМО, закрыт.
Ранее «Фонтанка» писала про очереди из агрессивных спортсменов, которые решили баллотироваться в «Звездном» и из-за которых другие кандидаты не могли подать документы.

Как рассказали «Фонтанке» члены Горизбиркома, не работали 23 июня также ИКМО «Ржевка» и «Полюстрово». В петербургском штабе Алексея Навального сообщили, что кандидаты не смогли подать документы в ИКМО «Гагаринское», «Васильевский», а также «Светлановский».

Напомним, накануне Санкт-Петербургская избирательная комиссия обязала местные избиркомы скорректировать график работы, отказаться от обеда и выходных и принимать документы у всех пришедших до 18 часов посетителей. Такое решение было принято в ответ на многочисленные жалобы на искусственные очереди, из-за которых кандидаты не могут подать документы.

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