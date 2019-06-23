Пока мать была на детской площадке на Русановской, её трёхлетний сын попал под Nissan

Ребёнок трёх лет госпитализирован после прогулки в Невском районе Петербурга 23 июня. Рядом с детской площадкой его сбил автомобиль.

Как сообщают в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и области, незадолго до двух часов дня 35-летний водитель «Ниссана» наехал на мальчика на дворовой территории на Русановской, 19/3. Очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» рассказывают, что ребёнок гулял с матерью на детской площадке и выбежал перед машиной.

Кроссовер, по их словам, двигался медленно, однако избежать столкновения не удалось. Мальчика госпитализировали. Его состояние оценивают как удовлетворительное.