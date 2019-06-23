Сотни пилотов потребовали от Boeing миллионных компенсаций за сокрытия дефектов модели 737 MAX

Более 400 летчиков присоединились к коллективному иску против компании Boeing. Об этом 23 июня сообщает американский телеканал ABC News.

По данным издания, обвинения пилотов связаны с «беспрецедентным сокрытием» компанией Boeing «известных конструктивных недостатков» последнего выпуска своего самого продаваемого самолета – модели 737 MAX. Точной суммы финансовых требований телеканал не называет, но уточняет, что речь идет о «миллионных компенсациях».

Неделю назад 200 самолетов именно этой модели собирался купить холдинг International Airlines Group (образован в результате слияния British Airways и испанской Iberia Airlines).

За последний год разбилось два Boeing 737 Max 8 — в Индонезии и Эфиопии. После этого ЕС, США, Россия и ряд других стран приостановили эксплуатацию этой модели Boeing. В июне глава подразделения коммерческой продукции Boeing Кевин Макаллистер извинился за гибель людей в двух крушениях самолетов компании 737 Max и пообещал учесть ошибки в их конструировании при работе над следующими моделями лайнеров, передавал Reuters.