У туристов в Петербурге добавилась достопримечательность. Временная

Разведенный днем 23 июня Троицкий мост пробудил у многих туристов и горожан любовь к фотографии: люди массово фотографируются на фоне поднятого в непривычное время пролета переправы. Об этом сообщает корреспондент «Фонтанки».

Троицкий мост развели в 14:00 23 июня. В таком положении он застынет до 18:00 24 июня. Пролет также поднимали и 22 июня в 20:45, чтобы провести генеральную репетицию «Алых парусов». В небо он смотрел до 4 часов утра 23 июня.

Праздник для выпускников «Алые Паруса» начнется в воскресенье в 23:00. Он проводится с 1968 года. Накануне мероприятия «Фонтанка» нашла одну из главных героинь первых «Алых парусов» и поговорила с ней.

Также отметим, что в этом году впервые на праздник массово пойдут выпускники с ограниченными возможностями, закончившие лишь 9 классов. Пока у детей будет праздник, городская полиция готовится к «жесткому» пресечению любых провокаций.